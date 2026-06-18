Naher Osten

Das Ministerium teilte mit, es habe seit dem vergangenen Oktober insgesamt 1.005 Todesopfer gegeben. Den Angaben zufolge wurden seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 mehr als 73.000 Menschen getötet. Das Ministerium unterscheidet bei seinen Zahlen nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten.
Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Sie werden jedoch international als weitgehend zuverlässig angesehen. Anfang des Jahres hatte das israelische Militär damalige Opferzahlen der Hamas bestätigt.
Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.