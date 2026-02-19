Am späten Abend sollen dort brennende Kerzen für die Opfer aufgestellt werden. Der Hanauer Oberbürgermeister Kaminsky erklärte, die stille Form des Gedenkens in diesem Jahr sei in Abstimmung mit den Angehörigen der Opfer gewählt worden.
Auch an den Gräbern der Opfer sowie im Ausland - unter anderem in der Türkei, in Rumänien und in Bulgarien - waren Kranzniederlegungen geplant.
Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.
