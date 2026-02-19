Neun Tote
Hanau gedenkt der Opfer des rassistischen Anschlags von 2020

In Hanau wird an die neun Opfer des rassistischen Anschlags vor sechs Jahren erinnert.

    Fotos der Opfer des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau am 19. Februar 2020 auf Stellwänden in der Nähe des Tatorts (picture alliance / Hasan Bratic / Hasan Bratic)
    Vertreter der Stadt und des Landes Hessen wollen an beiden Tatorten in stillem Gedenken Kränze niederlegen. Reden sind nicht geplant. Am späten Abend sollen dort brennende Kerzen für die Opfer aufgestellt werden. Außerdem plant das Jugendbündnis Remember Hanau einen Trauermarsch.
    Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.
