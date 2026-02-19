Vertreter der Stadt und des Landes Hessen wollen an beiden Tatorten in stillem Gedenken Kränze niederlegen. Reden sind nicht geplant. Am späten Abend sollen dort brennende Kerzen für die Opfer aufgestellt werden. Außerdem plant das Jugendbündnis Remember Hanau einen Trauermarsch.
Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.
