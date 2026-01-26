Europameisterschaft
Handball-EM: Deutschland verliert gegen Dänemark - Halbfinal-Einzug weiter möglich

Bei der Handball-Europameisterschaft in Skandinavien hat Deutschland sein Hauptrunden-Spiel gegen Dänemark mit 26:31 verloren. Bundestrainer Alfred Gislason betonte im ARD-Fernsehen jedoch, sein Team habe auch sehr gut gespielt.

    Knorr mit dem Ball in der Hand versucht an Jensen vorbeizukommen und wird von diesem am Arm festgehalten.
    Juri Knorr im Zweikampf gegen Magnus Saugstrup Jensen (picture alliance / Maximilian Koch / Maximilian Koch)
    Er lobte außerdem die Verteidigung des gegnerischen Torhüters Emil Nielsen. Der Däne wurde mit 14 Paraden zum "Man of the match" gewählt. Bester deutscher Werfer in Herning war Renars Uscins mit 6 Toren.
    Deutschland hat weiter Chancen auf das Halbfinale. Am Mittwochabend entscheidet sich im Spiel gegen Titelverteidiger Frankreich, ob das deutsche Team weiterkommt. Nachdem die französische Nationalmannschaft mit 32:36 gegen Spanien verloren hatte, würde Deutschland ein Unentschieden reichen. Dem Weltmeister und Olympiasieger Dänemark ist mit dem Sieg gegen die deutsche Auswahl ein Platz im Halbfinale sicher.
