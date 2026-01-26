Europameisterschaft

Juri Knorr im Zweikampf gegen Magnus Saugstrup Jensen (picture alliance / Maximilian Koch / Maximilian Koch)

Er lobte außerdem die Verteidigung des gegnerischen Torhüters Emil Nielsen. Der Däne wurde mit 14 Paraden zum "Man of the match" gewählt. Bester deutscher Werfer in Herning war Renars Uscins mit 6 Toren.

Deutschland hat weiter Chancen auf das Halbfinale. Am Mittwochabend entscheidet sich im Spiel gegen Titelverteidiger Frankreich, ob das deutsche Team weiterkommt. Nachdem die französische Nationalmannschaft mit 32:36 gegen Spanien verloren hatte, würde Deutschland ein Unentschieden reichen. Dem Weltmeister und Olympiasieger Dänemark ist mit dem Sieg gegen die deutsche Auswahl ein Platz im Halbfinale sicher.

