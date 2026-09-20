Ein Porsche-Logo (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Das Handelsblatt berichtet, der Mutterkonzern Volkswagen habe nach einer Gewinnwarnung die Sorge, dass das bisherige Sparpaket nicht ausreiche. Dies gehe aus Unterlagen zum Aufsichtsratsbeschluss bei VW von Anfang September hervor. Für die Markengruppe "Sport Luxury", zu der Porsche gehört, sehe die Vorlage eine Reduktion um rund 4.100 Mitarbeiter ⁠vor. ⁠Der Plan solle ausdrücklich zusätzlich zu bestehenden Vereinbarungen gelten. ‌

Weder von Volkswagen noch von Porsche gibt es bisher eine Stellungnahme zu dem Bericht.

Volkswagen hatte am Freitag die Prognose für das laufende Jahr gekappt. Hauptgrund ist eine Milliardenabschreibung auf Porsche. Da Porsche eigenständig ist, kann VW Maßnahmen jedoch nur empfehlen, nicht anordnen.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.