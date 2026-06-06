Jörg Dittrich ist Präsident des Zentralverband des Deutschen Handwerks. (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Eine Reduzierung der Arbeitgeberanteile bei den Sozialabgaben könne für die Wirtschaft Entlastungen in zweistelliger Milliardenhöhe bedeuten, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Eine bloße Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau von fast 43 Prozent reiche für einen echten Aufschwung nicht aus. Um die Beitragssenkung zu finanzieren, forderte Dittrich mehr Eigenverantwortung in den Sozialsystemen. Wenn die Menschen durch niedrigere Beiträge mehr Netto in der Tasche hätten, könnten sie auch mehr Vorsorge leisten.

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD kommt am Mittwoch mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgeber- sowie Industrieverbänden zusammen, um über Reformen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu sprechen. Die Teilnehmer waren im Vorfeld dazu aufgerufen worden, Strategien zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit zu entwickeln.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.