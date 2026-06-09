Unfallgefahren

Bei einer Beobachtung des Automobilclubs in fünf Großstädten nutzten rund 3 von 100 Kfz-Fahrern das Handy während der Fahrt. Bei Rad- und E-Scooter-Fahrern seien es 1,4 Prozent. Das Verhalten der Verkehrsteilnehmer an Ampeln wurde nicht unter die Lupe genommen. Das Unfallrisiko wird laut ADAC häufig unterschätzt. Ablenkung zähle zu den größten Sicherheitsrisiken im Straßenverkehr. Nötig seien neben Aufklärung konsequentere Kontrollen.
Auch die Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen kam in ihrer jüngsten Verkehrsbeobachtungsstudie zu dem Schluss, dass die Ablenkung durch Smartphones nach wie vor weit verbreitet ist – vor allem auf Autobahnen. Zumeist hielten Fahrer demnach ihr Smartphone in der Hand, ohne zu sprechen, oder bedienten es im Bereich der Mittelkonsole.
Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.