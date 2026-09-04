Hape Kerkeling erhält den Orden wider den tierischen Ernst. (picture alliance / AAPimages / Lueders / AAPimages Lueders)

Zur Begründung sagte die Jury des Aachener Karnevalsvereins, die Auszeichnung gelte nicht nur dem künstlerischen Lebenswerk Kerkelings, sondern auch seinem Beitrag zu einer offenen, demokratischen Gesellschaft. Besonders sein Einsatz gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus sei beeindruckend. Kerkelings Ernennung zum 77. Ordensritter des Vereins ist für den 23. Januar geplant.

Frühere Ordensträger waren unter anderem Konrad Adenauer, Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Genscher, Johannes Rau, Gloria von Thurn und Taxis, Friedrich Merz, Cem Özdemir, Julia Klöckner und Annalena Baerbock. Als Vertreter der Kulturszene haben unter anderem Mario Adorf und Iris Berben die Aachener Ritterwürde erhalten.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.