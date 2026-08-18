Comeback fällt zunächst aus

Der deutsche Basketball-Star Isaiah Hartenstein (rechts) spielt in der NBA für Oklahoma City Thunder. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kyle Phillips)

Hartenstein will für diese Zeit aber bei der Mannschaft bleiben. Er hat in den vergangenen Jahren nicht für Deutschland gespielt, um sich auf seine NBA-Karriere zu konzentrieren. Letztmals trug er im Februar 2018 das Nationaltrikot. Bereits in diesem Sommer wollte Hartenstein aber mit Blick auf die WM in Katar im kommenden Jahr und besonders die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 dabei sein. Nach Gesprächen mit seinem NBA-Club Oklahoma City Thunder, mit dem er vor einem Jahr den Titel gewann, wurde aber entschieden, dass Hartenstein zunächst nicht zum Einsatz kommt.

Auch Andreas Obst fehlt

Verzichten muss Bundestrainer Alex Mumbrú zudem auf Welt- und Europameister Andreas Obst. Der Profi von Bayern München fällt wegen Rückenbeschwerden für den Supercup aus. In Hamburg trifft die deutsche Mannschaft, die von Kapitän Dennis Schröder angeführt wird, am Freitag auf Tschechien. Am Samstag geht es entweder gegen Kroatien oder die Türkei. Ob Obst bei der WM-Qualifikation dabei sein kann, ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.