Berlin wird vom Bund stärker unterstützt. (Britta Pedersen /dpa)

Vertreter beider Seiten unterzeichneten einen neuen Hauptstadtfinanzierungsvertrag, der von 2028 bis 2037 gelten soll. Der Vertrag sieht vor, dass der Bund in zehn Jahren 2,9 Milliarden Euro für Berliner Kultureinrichtungen gibt – eine Steigerung von rund 350 Millionen Euro. Mehr Geld gibt es für die Berliner Philharmoniker und die Opernstiftung. Außerdem sagt der Bund zu, sich an der Sanierung der Philharmonie zu beteiligen. Neu gefördert wird das Bauhaus-Archiv. Der Zuschuss für Sicherheit wird von 1,1 auf 2,1 Milliarden Euro erhöht. Damit sollen Mehrkosten für den Polizeischutz im Regierungsviertel, vor Ministerien und Botschaften, für die Begleitung von Demonstrationen und für Staatsbesuche abgedeckt werden.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.