Das Haus der Geschichte an der Willy Brandt Allee (B9) in Bonn zeigt die komplette Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ab 1945. Morgen wird es wieder eröffnet. (imago images / Bonn.digital / Marc John)

Kulturstaatsminister Weimer eröffnet die Ausstellung unter dem Titel "Du bist Teil der Geschichte - Deutschland seit 1945" mit einem Festakt und einem Rundgang. Im Mittelpunkt der Ausstellung sollen nicht nur politische Entscheidungen und gesellschaftliche Debatten stehen, sondern auch Menschen mit ihren persönlichen Geschichten. Mehr als 3.800 Objekte sollen zu sehen sein, etwa ein selbst gebautes Fluchtflugzeug, eine Puppenwiege aus der Nachkriegszeit, ein Ford Transit aus dem Leben einer Einwandererfamilie und ein Baumhaus als Zeichen für Umweltproteste. Das Museum hat zudem angekündigt, das Manuskript der berühmten "Zeitenwende"-Rede von Ex-Bundeskanzler Scholz präsentieren zu wollen.

Ein Grund für die umfassende Neugestaltung nach 30 Jahren und mehr als 14 Millionen Besuchern war, dass wichtige Ereignisse der jüngeren Vergangenheit nicht genug Platz gefunden hatten. Das Haus der Geschichte in Bonn präsentiert seit 1994 die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Sammlung umfasst mehr als eine Million Objekte.

