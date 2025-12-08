Präsident Harald Biermann sagte im Deutschlandfunk, die Überarbeitung sei zwingend notwendig gewesen. Die vier Jahre von 1945 bis 1949 hätten zum Schluss genau so viel Platz eingenommen, wie die 35 Jahre nach der Wiedervereinigung. "Diese Unwucht wollten wir unbedingt beseitigen." Zudem spiele das Heute eine größere Rolle. Die Ausstellung zeige nun unter anderem auch die Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die deutsche Gesellschaft.
Feierliche Eröffnung in Bonn
Kulturstaatsminister Weimer eröffnet die Ausstellung unter dem Titel "Du bist Teil der Geschichte - Deutschland seit 1945" mit einem Festakt und einem Rundgang. Im Mittelpunkt der Ausstellung sollen nicht nur politische Entscheidungen und gesellschaftliche Debatten stehen, sondern auch Menschen mit ihren persönlichen Geschichten. Mehr als 3.800 Objekte sind zu sehen, etwa ein selbst gebautes Fluchtflugzeug, eine Puppenwiege aus der Nachkriegszeit, ein Ford Transit aus dem Leben einer Einwandererfamilie und ein Baumhaus als Zeichen für Umweltproteste. Das Museum hat zudem angekündigt, das Manuskript der berühmten "Zeitenwende"-Rede von Ex-Bundeskanzler Scholz präsentieren zu wollen.
Besucherforschung
Bis zur Neugestaltung der Ausstellung hatte das Haus der Geschichte mehr als 14 Millionen Besucher. Laut Biermann gelingt es dem Haus, die Mehrheit seiner Gäste aus nicht akademischen Kreisen zu gewinnen. Auf Besucher mit Migrationshintergrund liege ein besonderer Fokus und spiegele sich auch in der Ausstellung mit dem Schwerpunkt Deutschland als Einwanderungsland wider.
Das Haus der Geschichte in Bonn präsentiert seit 1994 die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es will zeigen, wie sich Deutschland seit 1945 zu einer Demokratie entwickelt hat. Die Sammlung umfasst mehr als eine Million Objekte.
Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.