Harald Biermann, Direktor des Hauses der Geschichte. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Feierliche Eröffnung in Bonn

Kulturstaatsminister Weimer eröffnet die Ausstellung unter dem Titel "Du bist Teil der Geschichte - Deutschland seit 1945" mit einem Festakt und einem Rundgang. Im Mittelpunkt der Ausstellung sollen nicht nur politische Entscheidungen und gesellschaftliche Debatten stehen, sondern auch Menschen mit ihren persönlichen Geschichten. Mehr als 3.800 Objekte sind zu sehen, etwa ein selbst gebautes Fluchtflugzeug, eine Puppenwiege aus der Nachkriegszeit, ein Ford Transit aus dem Leben einer Einwandererfamilie und ein Baumhaus als Zeichen für Umweltproteste. Das Museum hat zudem angekündigt, das Manuskript der berühmten "Zeitenwende"-Rede von Ex-Bundeskanzler Scholz präsentieren zu wollen.

Besucherforschung

Bis zur Neugestaltung der Ausstellung hatte das Haus der Geschichte mehr als 14 Millionen Besucher. Laut Biermann gelingt es dem Haus, die Mehrheit seiner Gäste aus nicht akademischen Kreisen zu gewinnen. Auf Besucher mit Migrationshintergrund liege ein besonderer Fokus und spiegele sich auch in der Ausstellung mit dem Schwerpunkt Deutschland als Einwanderungsland wider.

Das Haus der Geschichte in Bonn präsentiert seit 1994 die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es will zeigen, wie sich Deutschland seit 1945 zu einer Demokratie entwickelt hat. Die Sammlung umfasst mehr als eine Million Objekte.

