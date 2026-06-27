Hitzewelle

Alte Menschen trinken zu wenig (picture alliance / Markus Scholz )

Die Praxen würden bei diesem Thema im Stich gelassen, sagte die Verbandsvorsitzende Buhlinger-Göpfarth den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Den jahrelangen Ankündigungen, man werde Hitzeschutz endlich priorisieren, seien keine Taten gefolgt, erklärte die Verbandschefin. So sei etwa eine strukturierte Beratung in Hausarztpraxen und Pflegeheimen etwa zur Anpassung von Medikamenten unverzichtbar. Dies müsse auch vergütet werden. Der Deutsche Wetterdienst hatte gestern in Saarbrücken mit 41,3 Grad Celsius die höchste Temperatur registriert, die jemals in Deutschland gemessen wurde.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.