Bericht
Haushaltsausschuss billigt Einstieg des Bundes beim Panzerbauer KNDS

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat dem Einstieg ⁠des Bundes beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS zugestimmt.

    Ein Panzer vom Typ Leopard 2 steht in den Fertigungshallen des Herstellers KNDS.
    Der Einstieg ⁠des Bundes beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS ist genehmigt. (Michael Kappeler / dpa)
    Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Insider. Die Bundesregierung plant, noch vor dem Börsengang des Panzerbauers ein Aktienpaket ⁠von ⁠40 Prozent ⁠von den bisherigen deutschen Eigentümerfamilien zu übernehmen. Die ‌Kosten dafür werden auf bis zu 7,2 Milliarden Euro ​beziffert. Mit dem Einstieg will die Bundesregierung sicherstellen, bei dem strategisch wichtigen Unternehmen auf ​Augenhöhe mit dem französischen Staat zu agieren. Dieser reduziert seine Beteiligung von 50 auf 40 Prozent.
    KNDS ‌will noch vor der Sommerpause an die Börsen ​in Frankfurt und Paris gehen.
    Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.