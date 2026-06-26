Der Einstieg ⁠des Bundes beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS ist genehmigt. (Michael Kappeler / dpa)

Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Insider. Die Bundesregierung plant, noch vor dem Börsengang des Panzerbauers ein Aktienpaket ⁠von ⁠40 Prozent ⁠von den bisherigen deutschen Eigentümerfamilien zu übernehmen. Die ‌Kosten dafür werden auf bis zu 7,2 Milliarden Euro ​beziffert. Mit dem Einstieg will die Bundesregierung sicherstellen, bei dem strategisch wichtigen Unternehmen auf ​Augenhöhe mit dem französischen Staat zu agieren. Dieser reduziert seine Beteiligung von 50 auf 40 Prozent.

KNDS ‌will noch vor der Sommerpause an die Börsen ​in Frankfurt und Paris gehen.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.