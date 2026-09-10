Für den neuen Gesundheitsminister Linnemann wird es die erste Rede als Ressortchef im Plenum sein. Zu Beginn geht es am Morgen um den Etat von Bundesinnenminister Dobrindt (CSU), der um gut 950 Millionen Euro auf 16,7 Milliarden Euro wachsen soll. Hintergrund ist die aktuelle Bedrohungslage, die aus Sicht der Bundesregierung mehr Personal bei den Sicherheitsbehörden erfordert.
Ebenfalls eingebracht werden die Einzeletats für Justiz, Landwirtschaft, Bildung und Wohnen.
Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.