Bundeswehr-Beschaffungen

Koordiniert die Bestellungen für die Truppe: Das Beschaffungsamt der Bundeswehr (Symbolbild zur Illustration des Themas) (picture alliance / dpa / Thomas Frey)

Es gebe in ⁠diesem Bereich eine starke Tendenz zu Aufschlägen, sagte der SPD-Berichterstatter für den Wehretat, Schwarz, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch der Grünen-Haushaltspolitiker Schäfer kritisierte die Kosten für militärische Beschaffungsvorhaben im internationalen Vergleich teils als unangemessen hoch. Als Beispiel ⁠nannten ⁠beide Politiker Tankcontainer ⁠für die Bundeswehr, bei denen nicht nachvollziehbar sei, wo die ⁠gravierenden Mehrkosten entstanden seien. Um den Wettbewerb zu stärken, sprachen sich ​Schwarz und Schäfer dafür aus, auch Start-ups und neue Akteure stärker bei ‌der Beschaffung einzubinden.

Der ‌Wehretat umfasst in diesem ⁠Jahr rund 108 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.