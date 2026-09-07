Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bei einer Rede im Bundestag (Archivbild vom Mai 2026). (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Der SPD-Politiker plant mit Ausgaben von rund 555 Milliarden Euro, etwas mehr als in diesem Jahr. Allein im Kernhaushalt sollen dafür Schulden von mehr als 118 Milliarden Euro gemacht werden. Dazu kommen neue Kredite aus den Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie für die Bundeswehr. Insgesamt dürfte die Neuverschuldung damit im kommenden Jahr bei gut 200 Milliarden Euro liegen. Die Haushaltsberatungen im Bundestag sind bis Freitag angesetzt.

Heute sollen zudem der neue Bundesverkehrsminister Bilger und der neue Bundesgesundheitsminister Linnemann im Bundestag vereidigt werden.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.