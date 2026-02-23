Gemessen an der Einsatzdauer sei in den letzten beiden Jahren alle 12 Stunden eine Verschmutzung entdeckt worden, vor rund 30 Jahren habe der Schnitt noch bei 4 Stunden gelegen. Als einen Grund nannte das Havariekommando die kontinuierliche Überwachung. Außerdem sei die Aufklärungsquote angestiegen. Bei den entdeckten Verschmutzungen habe es sich vor allem um Öl gehandelt.
Das Havariekommando führt zusammen mit der Marine regelmäßig Überwachungsflüge über Nord- und Ostsee durch.
Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.