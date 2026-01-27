Vor Borkum

Kurz nach dem Verlassen des Emder Hafens am Montagabend sei ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen - jetzt wird er in den Hafen zurückgeschleppt. (- / DGzRS / dpa / -)

Dies teilte das Havariekommando in Cuxhaven mit. Die Besatzung des manövrierunfähigen Schiffs wurde demnach bereits mit einem Helikopter zurück an Land gebracht.

Im Maschinenraum des Transporters war gestern Abend kurz nach Verlassen des Hafens in Emden ein Brand ausgebrochen. Die Crew konnte verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte löschten den Brand später; vier Schiffe und zwei Hubschrauber waren beteiligt. Nach Angaben des Havariekommandos traten keine Schadstoffe aus.

