Greenpeace-Satellitenauswertung

Das zeigt die Auswertung aktueller Satellitenbilder durch Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation berichtete dem Deutschlandfunk, die derzeit sichtbare Fläche werde auf rund 270 Quadratkilometer geschätzt. Ein weiterer Ölteppich nahe dem Schiff deutet außerdem auf einen größeren Austritt in letzter Zeit hin.
Die gut 270 Meter lange "Caroline Bezengi" wird Russlands sogenannter Schattenflotte zugerechnet. Der Tanker war vor Wochen in der Nähe der omanischen Küste auf Grund gelaufen. Er soll rund 100.000 Tonnen Öl geladen haben.
Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.