Greenpeace-Satellitenauswertung
Havarierter Tanker verliert vor dem Oman weiter Öl

Aus dem vor dem Oman havarierten Tanker Caroline Bezengi tritt weiter Öl aus.

    Dieses Satellitenbild von Planet Labs PBC zeigt, wie Rohöl aus dem mit Sanktionen belegten Suezmax-Tanker „Caroline Bezengi“ austritt und sich ausbreitet.
    Dieses Satellitenbild von der Caroline Bezengi und dem austretenden Öl ist schon einige Wochen alt, neuere Bilder liegen uns derzeit nicht vor. (picture alliance / Planet Labs PBC via AP / Planet Labs PBC)
    Das zeigt die Auswertung aktueller Satellitenbilder durch Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation berichtete dem Deutschlandfunk, die derzeit sichtbare Fläche werde auf rund 270 Quadratkilometer geschätzt. Ein weiterer Ölteppich nahe dem Schiff deutet außerdem auf einen größeren Austritt in letzter Zeit hin.
    Die gut 270 Meter lange "Caroline Bezengi" wird Russlands sogenannter Schattenflotte zugerechnet. Der Tanker war vor Wochen in der Nähe der omanischen Küste auf Grund gelaufen. Er soll rund 100.000 Tonnen Öl geladen haben.
    Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.