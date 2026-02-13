Die US-Heimatschutzbehörde steht vor Finanzierungsproblemen. (picture alliance / AP Photo / Eric Gay)

Im Senat scheiterte eine Vorabstimmung zum Etat des Ministeriums. Die oppositionellen Demokraten veweigerten ihre Zustimmung mit der Begründung, dass ihre Forderung nach Reformen bei Einsätzen der Sicherheitskräfte des Bundes nicht berücksichtigt worden sei. Die bisherige Übergangsfinanzierung läuft in der kommenden Nacht aus. Wann im Senat erneut abgestimmt werden soll, ist unklar.

Beamte von ICE und anderen Bundesbehörden stehen hinter Razzien in US-Städten gegen Migranten. Nach tödlichen Schüssen auf zwei Bürger in Minneapolis bei solchen Einsätzen hatte es landesweit Proteste gegeben.

Sollte ab morgen kein frisches Geld mehr fließen, wären die Ministeriumsgeschäfte teilweise stillgelegt.

