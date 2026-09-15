Von 14 Uhr bis Freitag zur selben Zeit wird die Stromversorgung mit Diesel-Aggregaten sichergestellt, wie der Netzbetreiber SH-Netz mitteilte. Ohne Strom auskommen müssen die Bewohner und Gäste der Insel daher nicht. Das Internet wird wegen der Arbeiten am Donnerstag allerdings für rund zehn Stunden unterbrochen. Auch Mobilfunk und Festnetz stehen in diesem Zeitraum demnach nicht zur Verfügung. Notrufe bleiben jedoch weiter möglich. Das Seekabel enthält auch das Kabel, über das unter anderem die Daten für die Interverbindungen und Mobilfunk laufen. Helgoland liegt in der Nordsee, etwa 50 bis 70 Kilometer vor der deutschen Küste.

Die Instandhaltung ist notwendig, weil eine Verbindungsmuffe zwischen dem Seekabel und dem Festland-Erdkabel in der Vergangenheit immer wieder frei gespült wurde.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.