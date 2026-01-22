Deutsche Hochseeinsel

Der Blackout dauerte mehrere Stunden und betraf auch die Wasser- und Wärmeversorgung. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die Dieselgeneratoren noch in der Lage sind, die Versorgung im Notfall wieder aufzubauen. Die Insel wird über das 53 km lange Helgolandkabel von St. Peter-Ording aus mit Strom versorgt. Der Anschluss erfolgte 2009. Früher musste sich Helgoland mit den Dieselgeneratoren jahrzehntelang autark versorgen. Wie der Test verlaufen ist, ist noch unklar.
