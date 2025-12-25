Jahreswechsel

Feuerwerk in Chemnitz (imago images / Harry Härtel )

Das teilte der Verband der pyrotechnischen Industrie mit. Deutschlands größte Feuerwerksfirma Weco liefert eigenen Angaben zufolge rund zehn Prozent mehr Raketen, Böller und anderes Feuerwerk an die Geschäfte aus. Auch das Unternehmen Comet berichtet von einem moderaten Mengenanstieg.

Pyrotechnik darf vom 29. bis zum 31. Dezember verkauft werden. Was nicht abgesetzt wird, geht zurück an die Hersteller. Laut Weco fiel die Retourenquote bereits im vergangenen Jahr niedriger aus als erwartet.

Kritiker des Silvesterfeuerwerks warnen vor Feinstaubbelastung, Umweltverschmutzung und negativen Auswirkungen auf die Tierwelt. Die Gewerkschaft der Polizei sprach sich unlängst für Böllervorbote aus und führt an, dass Beamte immer häufiger mit Feuerwerk angegriffen würden.

