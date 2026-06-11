Fußball-Bundesliga

Riesen-Talent: Kennet Eichhorn spielt künftig in Leverkusen. (dpa / DeFodi Images / Ulrik Pedersen)

Der 16-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2031, wie die Leverkusener Vereinsführung bekanntgab. Über die Höhe der Ablösesumme wurde nichts mitgeteilt. Der 16-jährige Eichhorn gitl als eines der größten deutschen Talente. Er ist der jüngste Spieler und Torschütze in der Geschichte der Zweiten Liga. An ihm waren zeitweise auch der Deutsche Meister Bayern München und große Vereine aus dem Ausland wie etwa der FC Liverpool interessiert.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.