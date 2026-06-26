Staugefahr

In Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland haben die Kinder und Jugendlichen heute ihren letzten Schultag. Da viele Familien direkt danach in den Urlaub aufbrechen, befürchtet der ADAC lange Staus vor allem im Westen. Hinzu kommen laut dem Automobilclub wegen der anhaltenden Hitzewelle auch Tagesausflügler und Kurzentschlossene. Zudem dürften die derzeit rund 1.000 Dauerbaustellen auf den deutschen Autobahnen den Verkehr bremsen.
Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.