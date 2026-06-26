Staugefahr
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland starten in die Sommerferien

In den ersten Bundesländern beginnen die Sommerferien.

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    Für die ersten Schulkinder beginnen die Sommerferien. (imago stock&people)
    In Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland haben die Kinder und Jugendlichen heute ihren letzten Schultag. Da viele Familien direkt danach in den Urlaub aufbrechen, befürchtet der ADAC lange Staus vor allem im Westen. Hinzu kommen laut dem Automobilclub wegen der anhaltenden Hitzewelle auch Tagesausflügler und Kurzentschlossene. Zudem dürften die derzeit rund 1.000 Dauerbaustellen auf den deutschen Autobahnen den Verkehr bremsen.
    Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.