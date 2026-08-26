Geplante Zuckersteuer

Die Bundesregierung will eine Zuckerabgabe beschließen - unter anderem auf Limonaden, Säfte und Eistees. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Der CDU-Politiker sagte, viele Menschen hätten ohnehin mit hohen Preise zu kämpfen. Der Staat dürfe Lebensmittel und Getränke deshalb nicht noch teurer machen, sondern solle die Bürger entlasten. Kritik an der Zuckersteuer gibt es auch, weil diese neben zuckerhaltigen Limonaden zusätzlich Getränke mit Süßstoffen umfassen soll. Grünen-Chef Banaszak sagte dem Sender "Welt", man stehe der Steuer grundsätzlich positiv gegenüber. Sein Eindruck sei aber, dass die Bundesregierung jetzt vor allem Haushaltslöcher stopfen wolle. Die Verbraucherorganisation Foodwatch begrüßte den Plan dagegen als "großen Wurf", vor allem für die Gesundheit von Kindern.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.