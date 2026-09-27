Interview
Hessens Ministerpräsident Rhein will "Stadtbild"-Debatte fortführen

Hessens Ministerpräsident Rhein plädiert dafür, die von Bundeskanzler Merz angestoßene Debatte über eine Veränderung des Stadtbilds fortzusetzen.

    Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein mit Anzug und Krawatte steht vor einem Gebäude und sagt etwas.
    Boris Rhein will wieder über Veränderungen im "Stadtbild" reden. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler)
    Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", Merz' Anstoß vor einem Jahr sei richtig gewesen, die Diskussion darüber aber vorschnell beendet worden - mit dem Argument, das dürfe man so nicht diskutieren. Man müssse aber Probleme wie die Kriminalität von zugewanderten Menschen mit der Sprache der Mitte und - Zitat - "ohne Remigrationsfantasien" lösen.
    Rhein spielte damit auf die AfD an, die Zuwanderung, wie sie sagt, "umkehren" und vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer konsequent abschieben will. Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern war die Partei damit stärkste Kraft geworden.
    Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.