Boris Rhein will wieder über Veränderungen im "Stadtbild" reden. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler)

Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", Merz' Anstoß vor einem Jahr sei richtig gewesen, die Diskussion darüber aber vorschnell beendet worden - mit dem Argument, das dürfe man so nicht diskutieren. Man müssse aber Probleme wie die Kriminalität von zugewanderten Menschen mit der Sprache der Mitte und - Zitat - "ohne Remigrationsfantasien" lösen.

Rhein spielte damit auf die AfD an, die Zuwanderung, wie sie sagt, "umkehren" und vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer konsequent abschieben will. Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern war die Partei damit stärkste Kraft geworden.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.