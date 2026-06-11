Hitzeaktionstag

Auch Obdachlose sollten besser vor extremer Hitze geschützt werden (Archivbild). (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Geschäftsführerin Bösing sagte anlässlich des Hitzeaktionstags, Menschen, die auf der Straße lebten, könnten der Hitze nicht entkommen. Sie seien ihr ohne Zugang zu Trinkwasser, Schatten oder kühlen Rückzugsort schutzlos ausgeliefert. Hinzu komme, dass viele Obdachlose gesundheitlich bereits stark belastet seien. Bösing betonte, es gebe zwar einige gute Ansätze, so würden in Hannover obdachlose Menschen an heißen Tagen mit Wasser, Sonnencreme und Hygieneartikeln versorgt. Nach wie vor fehle es aber an einer bundesweiten dauerhaft finanzierten Hitzeschutzstrategie für diese Gruppe.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.