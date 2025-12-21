In Nigeria werden immer wieder Schulkinder entführt. (IMAGO / photothek / IMAGO / Ute Grabowsky / PhotothekMediaLab)

Das teilte das katholische Hilfswerks missio mit. Danach handelt es sich wahrscheinlich um die letzten von insgesamt etwa 320 Kindern und Lehrern, die Ende November aus eine Schule verschleppt worden waren. Ein Sprecher erklärte, die Freilassung sei nach seiner Kenntnis nach Verhandlungen durch die nigerianische Regierung erfolgt.

Vor allem im ärmeren Norden Nigerias gibt es immer wieder Entführungen durch kriminelle Banden und radikal-islamische Gruppen, die Lösegeld erpressen wollen. Von den Angriffen unter anderem auf Schulen und Gotteshäuser sind Christen und Muslime gleichermaßen betroffen.

