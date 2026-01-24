Ermittlungen
Hinweise auf Schienenbruch als Ursache für Zugunglück mit 45 Toten in Spanien gefunden

Nach dem Zugunglück in Südspanien mit 45 Toten haben die Ermittler vermehrt Hinweise auf einen Schienenbruch als Ursache gesammelt.

    Rettungskräfte laufen zwischen den Trümmern der Züge.
    Fehler der Lokführer oder Probleme mit den Zügen wurden als Unfallursache ausgeschlossen. (AFP / HANDOUT)
    In einem Zwischenbericht der für Eisenbahnunfälle zuständigen Behörde hieß es, an mehreren Waggons des entgleisten Zugs seien Einkerbungen entdeckt worden. Dies deute auf einen Schaden an den Schienen hin. Die Einkerbungen seien auch an Zügen nachgewiesen worden, die Stunden vor dem Unglück auf demselben Gleis gefahren seien. Die Ermittlungen werden nun fortgesetzt.
    Am vergangenen Sonntag war ein Schnellzug auf gerader Strecke entgleist und mit einem entgegenkommenden Zug kollidiert. Probleme an den Bahnen oder Fehler der Lokführer wurden ausgeschlossen.
