Wertvolle Sammlung

Zeichnung von Werkzeug aus der Bronzezeit - aktuelles Bildmaterial lag zun#ächst nicht vor. (imago images / H. Tschanz-Hofmann / H.Tschanz-Hofmann via www.imago-images.de)

Es handelt sich um den sogenannten "Schatz von Villena" aus dem Museo de Villena bei Alicante. Zu der Sammlung aus Gold, Silber, Eisen und Bernstein zählen 11 goldene Schalen, 28 Armreifen sowie verschiedene Gefäße. Die Sammlung aus der Zeit etwa 2.000 vor Christus gilt bei Archäologen als eines der bedeutendsten Zeugnisse prähistorischer Goldschmiedekunst in Europa.

Laut Polizei gelangten die Einbrecher in der vergangenen Nacht über ein Fenster in das Museum und entkamen nach wenigen Minuten. Die Ermittler prüfen, ob es sich um eine auf Kunstdiebstähle spezialisierte Bande handelte und die Tat gezielt in Auftrag gegeben wurde.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.