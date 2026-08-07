Präsident Spiegler sagte der "Rheinischen Post", bereits jetzt sei die Hälfte aller Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland von akutem oder strukturellem Grundwasserstress betroffen. Deutschland müsse Wasser daher künftig als strategische Ressource begreifen. Konkret plädiert der kommunale Spitzenverband für eine im Grundgesetz verankerte Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz und Klimaanpassung, weil dies eine dauerhaft gesicherte Finanzierung durch Bund und Länder gewährleisten könne.
Erst gestern hatte das Technische Hilfswerk angesichts einer wachsenden Gefahr von Waldbränden in Deutschland weitere Mittel vom Bund für eine Stärkung des Bevölkerungsschutzes gefordert.
Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.