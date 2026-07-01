Klimawandel

New York im Sommer ist meistens heiß, doch jetzt stehen Rekordtemperaturen bevor. (imago / fStop Images / Emily Keegin)

Laut Bürgermeister Mamdani erwartet die Stadt den zweitheißesten Tag seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Verwaltung von New York City hat darum einige Bibliotheken und andere öffentliche Einrichtungen zu Abkühlräumen erklärt und will in einigen Freiluftbereichen mit Sprühventilatoren für Schutz vor der Hitze sorgen. Gesonderte Kühlstationen sollen für Menschen aufgestellt werden, die im Freien arbeiten müssen.

Zum Sonntag hin sollen die Temperaturen laut Vorhersage wieder leicht sinken. Nicht nur in New York erwarten die Menschen hohe Temperaturen. Der Nationale Wetterdienst warnt in weiten Teilen der zentralen und östlichen USA vor gefährlicher Hitze, die Rekordwerte erreichen soll. Auch für Teile von Ontario und Quebec in Kanada gelten entsprechende Warnungen.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.