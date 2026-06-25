Weitere Hitzerekorde in Frankreich (picture alliance/SIPA/Artur Lebedev)

Die landesweite durchschnittliche Mindesttemperatur lag bei 22 Grad. Der vorherige Höchstwert war mit 21,6 Grad erst in der Nacht zum Dienstag erreicht worden. Dienstag und Mittwoch waren zudem die heißesten Tage seit Aufzeichnungsbeginn.

Derzeit gilt in 72 von 101 französischen Départements die höchste Hitze-Warnstufe - damit sind so viele Départements betroffen wie nie zuvor. In Paris war das Thermometer gestern auf 40,3 Grad geklettert. Die landesweit höchste Temperatur wurde mit 43,8 Grad im Westen des Landes gemessen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.