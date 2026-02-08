Mittelmeer-Insel
Höchstens 40 Touristen auf einmal: Capri verhängt Obergrenze für Gruppenreisende

Die süditalienische Mittelmeer-Insel Capri will ab dem Sommer nur noch Touristengruppen von maximal 40 Menschen an Land gehen lassen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, beschloss der Gemeinderat von Capri entsprechende Regeln. Reiseleiter mit Gruppen von mehr als 20 Personen müssen über drahtlose Headsets mit ihren Mitreisenden sprechen - über Lautsprecher dürfen sie das nicht mehr.

    Touristen in Neapel, die auf die Überfahrt nach Capri warten. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / IPA)
    Um als Reiseleiter erkennbar zu sein, dürfen sie außerdem nur noch ein unauffälliges Schild mit sich führen.
    Das im Golf von Neapel gelegene Capri ist berühmt für seine Villen mit weißen Außenwänden, seine durch Buchten zerklüftete Felsenküste und die Luxushotels. Auf der Insel leben dauerhaft weniger als 15.000 Menschen. Capri gehört zu den meistbesuchten Orten Italiens. In der Hauptsaison werden jeden Tag mehrere Zehntausend Besucher im Zehn-Minuten-Takt vom Festland auf die Insel gebracht.
