Mittelmeer-Insel

Um als Reiseleiter erkennbar zu sein, dürfen sie außerdem nur noch ein unauffälliges Schild mit sich führen.
Das im Golf von Neapel gelegene Capri ist berühmt für seine Villen mit weißen Außenwänden, seine durch Buchten zerklüftete Felsenküste und die Luxushotels. Auf der Insel leben dauerhaft weniger als 15.000 Menschen. Capri gehört zu den meistbesuchten Orten Italiens. In der Hauptsaison werden jeden Tag mehrere Zehntausend Besucher im Zehn-Minuten-Takt vom Festland auf die Insel gebracht.
Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.