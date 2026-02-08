Mittelmeer-Insel

Höchstens 40 Touristen auf einmal: Capri verhängt Obergrenze für Gruppenreisende

Die süditalienische Mittelmeer-Insel Capri will ab dem Sommer nur noch Touristengruppen von maximal 40 Menschen an Land gehen lassen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, beschloss der Gemeinderat von Capri entsprechende Regeln. Reiseleiter mit Gruppen von mehr als 20 Personen müssen über drahtlose Headsets mit ihren Mitreisenden sprechen - über Lautsprecher dürfen sie das nicht mehr.