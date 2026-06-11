In einem Verfahren vor dem Landgericht Essen verlangt eine Kundin von der Bank rund 390.000 Euro Schadenersatz für gestohlenes Bargeld und Schmuck aus einem aufgebrochenen Schließfach. Zudem wird eine weitere Klage über knapp 49.000 Euro verhandelt. Beide Kläger werfen dem Finanzinstitut vor, Sicherheitsvorkehrungen vernachlässigt zu haben. Ende Dezember waren Unbekannte in den Tresorraum der Sparkasse eingedrungen und hatten mehr als 3.000 Schließfächer ausgeraubt. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm:
Sparkasse Gelsenkirchen - Erste Klagen nach Einbruch in Tresorraum (Audio)
Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.