Kriminalität

Hintergrund sind entsprechende Forderungen nach einem Vorfall in Dormagen, bei dem ein zwölfjähriger Junge mutmaßlich einen zwei Jahre älteren Mitschüler erstochen haben soll. Hubig sagte der "Rheinischen Post", was passiert sei, sei furchtbar. Aber das Strafrecht sei kein Allheilmittel. Kinder gehören nicht ins Gefängnis und nicht vors Strafgericht. Wenn sie eine schwere Straftat begingen, seien in erster Linie Jugendhilfe und Familiengerichte gefragt.
Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul hatte vor kurzem gesagt, man müsse über eine Senkung des Alters für Strafmündigkeit nachdenken.
Diese Nachricht wurde am 14.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.