In dem neuen Jahresbericht von Human Rights Watch wird unter anderem auf die dramatische Lage im Iran verwiesen. Neben der Niederschlagung der Proteste berichtet die Organisation von Massenverhaftungen und einer sehr hohen Zahl von Hinrichtungen. Mit Blick auf Deutschland stellt Human Rights Watch schlechtere Lebensbedigungen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte fest. Ein Grund sei, dass die Rhetorik der AfD von demokratischen Parteien zunehmend übernommen werde.

