Weltspiele für Roboter

Neuer Weltrekord für Roboter beim 100-Meter-Finale der World Humanoid Games in Peking, China. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Ju Huanzong)

Bereits am Dienstag hatte ein Roboter derselben Bauart die 100 Meter in 8,86 Sekunden zurückgelegt. Vier Tage zuvor waren für ihn 9,39 Sekunden gemessen worden. Zum Vergleich: Der Weltrekord über 100 Meter bei den Männern liegt bei 9,58 Sekunden und wurde 2009 vom Jamaikaner Usain Bolt aufgestellt.

Gefährlicher Zieleinlauf

Mehrere Roboter, darunter der Sieger, prallten nach dem Zieleinlauf gegen eine gepolsterte Barriere. Bei einigen sprühten Funken, die von Mitarbeitern gelöscht werden mussten. Fast alle Roboterläufer wurden anschließend auf Tragen abtransportiert.

Mit dem Rennen endeten die fünftägigen World Humanoid Robot Games in Peking. Bei der zweiten Auflage des Wettbewerbs traten mehr als 2000 humanoide Roboter in Disziplinen nach olympischem Vorbild an, darunter Fußball, Boxen und Laufen.

Ein Video des Rekordlaufs können Sie hier sehen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.