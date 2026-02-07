Langer Haftstrafe

Jena ist ihre Geburtstadt. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf etwa 700; die Veranstalter sprachen von mehr als 1.000.
Die deutsche non-binäre Person Maja T. war am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie wurde für schuldig befunden, in Ungarn an körperlichen Angriffen gegen mutmaßliche Rechtsextremisten beteiligt gewesen zu sein. Sowohl Maja T. als auch die Staatsanwaltschaft kündigten Berufung an. Kritiker werfen der ungarischen Justiz eine mangelnde Unabhängigkeit von der Regierung von Ministerpräsident Orban vor.
Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.