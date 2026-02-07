Langer Haftstrafe
Hunderte protestieren in Jena gegen Urteil für linksextreme Maja T.

In Jena haben mehrere hundert Menschen gegen die Verurteilung der linksextremen Person Maja T. zu einer Haftstrafe in Ungarn demonstriert.

    Der lange Protestzug zieht durch eine Straße. In vorderster Reihe halten Demonstranten ein lilafarbenes Banner mit einer weißen Darstellung von Maja T. Weiße Scrift wird durch Polizisten verdeckt, die dem Demonstrationszug voranschreiten.
    Teilnehmer der Demonstration in der Jenaer Innenstadt. (dpa / Bodo Schackow)
    Jena ist ihre Geburtstadt. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf etwa 700; die Veranstalter sprachen von mehr als 1.000. 
    Die deutsche non-binäre Person Maja T. war am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie wurde für schuldig befunden, in Ungarn an körperlichen Angriffen gegen mutmaßliche Rechtsextremisten beteiligt gewesen zu sein. Sowohl Maja T. als auch die Staatsanwaltschaft kündigten Berufung an. Kritiker werfen der ungarischen Justiz eine mangelnde Unabhängigkeit von der Regierung von Ministerpräsident Orban vor.
