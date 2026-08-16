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Das meldete das US-Hurrikanzentrum. Die anhaltenden Windgeschwindigkeiten lagen demnach bei bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Meteorologen erwarten, dass der Hurrikan dicht an der Hauptinsel vorbeizieht. Starker Regen und heftige Windböen durch die Ausläufer des Hurrikans sorgten jedoch bereits für Überschwemmungen. Bäume stürzten um, Straßen wurden gesperrt. Nach Angaben lokaler Medien waren rund 10.000 Haushalte ohne Strom. Die Behörden warnten, auf mehreren Inseln könnte es zu Sturzfluten und Erdrutschen kommen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.