Die Meerenge Bab al-Mandab vor der jemenitischen Küste (AFP / KARIM SAHIB)

Das melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf jemenitische Regierungsvertreter. Die Insel liegt am südlichen Ende der Meerenge zwischen dem Golf von Aden und dem Roten Meer. Sie ist eine der wichtigsten Routen für Rohöl und Kraftstoffe aus der Golfregion, die über den Suezkanal ins Mittelmeer transportiert werden.

Unterdessen berichtet ein von den Huthi kontrollierter Sender über Angriffe Saudi-Arabiens auf die jemenitische Stadt Mokka am Roten Meer. Meldungen über Tote oder Schäden gab es zunächst nicht. Die Hafenstadt war erst gestern von den Huthi erobert worden.

Zuvor hatte die iranische Regierung Saudi-Arabien zur Beendigung der jahrelangen Luft- und Seeblockade der von den Huthi kontrollierten Teile des Jemens aufgefordert. Saudi-Arabien führt eine Militärkoalition an, die die international anerkannte Regierung des Jemens im Kampf gegen die Huthi-Miliz unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.