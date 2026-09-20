Aus Saudi-Arabien werden Explosionen gemeldet. Am internationalen Flughafen bei der Hauptstadt Riad soll ein Treibstofflager in Flammen stehen. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Luo Chen)

Ein Sprecher der Rebellen sagte, es seien ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen eingesetzt worden. In Riad war zuvor Luftalarm zu hören. Augenzeugen berichteten von Explosionen und schwarzem Rauch in der Nähe des internationalen Flughafens. Feuerwehrleute sollen versucht haben, einen brennenden Tank zu löschen. Nach Angaben der Flug-Tracking-Seite Flightradar24 gab es am Flughafen von Riad zahlreiche Verspätungen und Ausfälle. Die Huthi-Miliz erklärte, die Angriffe seien eine Reaktion auf saudische Angriffe auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa.

Die saudische Seite bestätigte die Angriffe der Huthi-Miliz auf Riad und andere Städte. Sie machte aber keine Angaben zu möglichen Schäden.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.