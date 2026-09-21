ICE-Einsatz in Austin (AP Photo / dpa / Joel Angel Juarez )

Dabei wurde im texanischen Austin ein Mann angeschossen ‌und schwer verletzt. Nach Angaben von Polizeichefin Davis gab der Agent den Schuss nach einer kurzen Verfolgungsjagd zu Fuß ab. Bürgermeister Watson, ein Demokrat, forderte eine unabhängige Untersuchung ‌des Vorfalls unter Beteiligung der Stadtpolizei und der Texas Rangers.

Die ICE-Behörde ist zum Symbol der harten Einwanderungspolitik von Präsident Trump geworden. Ihre Agenten waren in diesem Jahr an mehreren Schießereien beteiligt, darunter ‌an der ‌Tötung von zwei US-Bürgern in Minnesota. Seit Trumps Amtsantritt im vergangenen ​Jahr sind mehr als 50 Menschen in ICE-Haft gestorben.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.