Demnach gab es fast 51.000 Festnahmen. Im Juli waren es rund 50.000 und im Juni um die 44.000 gewesen. Nach Angaben des Think-Tanks "Center for Immigration Studies" ist die Zahl der Menschen ohne Papiere in den USA seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump um geschätzt 2,3 Millionen auf 13,5 Millionen zurückgegangen.
Migranten, die sich illegal in den USA aufhalten, werden oft bei Behördenterminen festgenommen. ICE nutzt und bezahlt dazu örtliche Polizeibehörden. Ein Viertel der Festnahmen im Juli sei im Trump-freundlichen Texas geschehen, heißt es bei der Justizplattform "themarshallproject.org".
Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.