Rund 2.000 Aussteller präsentieren auf dem Messegelände technische Neuheiten, darunter zum Beispiel Saug-Roboter, die Treppen steigen können oder einen Backofen, der mithilfe Künstlicher Intelligenz mehr als 100 Gerichte erkennen und die korrekten Einstellungen vornehmen kann.
An einem Eröffnungsrundgang nehmen unter anderen Bundesdigitalminister Wildberger, der Regierende Bürgermeister Wegner und Berlins Wirtschaftssenatorin Giffey teil.
Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.