Konjunktur

Das Ifo-Institut korrigiert Prognose für deutsche Wirtschaft deutlich nach oben. (dpa / Leonie Asendorpf)

Die Ökonomen aus München erwarten ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 1,4 Prozent, das sind 0,6 Prozentpunkte mehr als bisher angenommen. Auch für das kommende Jahr könnte die deutsche Wirtschaft demnach um 1,2 Prozent wachsen.

Zuvor hatten schon andere Wirtschaftsforscher optimistischere Vorhersagen veröffentlicht. Das RWI-Institut aus Essen rechnet für dieses Jahr mit einem Anstieg um 1,3 Prozent, das DIW in Berlin mit 1,2 Prozent. Dank der Exporte sei die deutsche Wirtschaft besser durchs erste Halbjahr gekommen, als es zunächst zu erwarten gewesen sei, sagte RWI-Konjunkturchef Schmidt. Doch trotz der Erholung blieben strukturelle Probleme wie hohe Energiepreise, zu viel Bürokratie und schwache Wettbewerbsfähigkeit, die Deutschland weiterhin ausbremsten.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.