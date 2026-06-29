Bilanz
Ifo-Institut: Tankrabatt nicht vollständig weitergegeben

Der am 1. Juli endende Tankrabatt ist nach Schätzung des Münchner Ifo-Instituts nur teilweise bei den Verbrauchern angekommen.

    Das Bild zeigt mehrere Zapfsäulen an einer Tankstelle. Im Vordergrund sind vier Zapfpistolen zu sehen, daneben weitere unscharf im Hintergrund.
    Der Tankrabatt endet Ende Juni. (Imago / HMB-Media / Marco Bader)
    Bei Super E5 und Super E10 sei die Weitergabe des Rabatts nahezu vollständig erfolgt, heißt es in einer Bilanz des Instituts. Beim Diesel wurde allerdings nur eine Weitergabe von durchschnittlich 12 Cent pro Liter errechnet. Das wäre deutlich weniger als die 16,7 Cent der Steuersenkung.
    Das Ifo-Institut geht von steigenden Preisen aus, wenn der Tankrabatt zum Ende des Monats ausläuft. Die tatsächliche Höhe sei jedoch vom Ölpreis abhängig.
    Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.