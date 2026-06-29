Der Tankrabatt endet Ende Juni. (Imago / HMB-Media / Marco Bader)

Bei Super E5 und Super E10 sei die Weitergabe des Rabatts nahezu vollständig erfolgt, heißt es in einer Bilanz des Instituts. Beim Diesel wurde allerdings nur eine Weitergabe von durchschnittlich 12 Cent pro Liter errechnet. Das wäre deutlich weniger als die 16,7 Cent der Steuersenkung.

Das Ifo-Institut geht von steigenden Preisen aus, wenn der Tankrabatt zum Ende des Monats ausläuft. Die tatsächliche Höhe sei jedoch vom Ölpreis abhängig.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.