Wirtschaft
Ifo: Stimmung bei deutschen Exporteuren deutlich verbessert

​Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft ist angesichts der steigenden Nachfrage aus Europa so gut wie ‌seit viereinhalb Jahren ⁠nicht mehr.

    Container werden am Container Terminal Altenwerder (CTA) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) gelagert und verladen.
    Die deutschen Exporte steigen. (Christian Charisius/dpa)
    ⁠Die Erwartungen der Unternehmen stiegen im August deutlich auf 9,6 Punkte; im Juli lagen sie noch bei minus 2,8 Punkte, wie aus einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht. Dies sei der höchste Wert seit Februar 2022. Es sei zugleich der kräftigste Anstieg seit Juni 2020.
    Ifo-Umfragechef Wohlrabe sagte, die Exportwirtschaft nehme Fahrt auf. Die ⁠Ausfuhren in die EU boome, während ‌die Exporte nach China weiter schwächelten. Besonders die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen blieben weiterhin sehr optimistisch. Gleiches gelte ​für die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen.
    Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.