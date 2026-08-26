Die Erwartungen der Unternehmen stiegen im August deutlich auf 9,6 Punkte; im Juli lagen sie noch bei minus 2,8 Punkte, wie aus einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht. Dies sei der höchste Wert seit Februar 2022. Es sei zugleich der kräftigste Anstieg seit Juni 2020.
Ifo-Umfragechef Wohlrabe sagte, die Exportwirtschaft nehme Fahrt auf. Die Ausfuhren in die EU boome, während die Exporte nach China weiter schwächelten. Besonders die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen blieben weiterhin sehr optimistisch. Gleiches gelte für die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen.
Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.